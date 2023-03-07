Кобельковъ Смирновъ Аѳонасій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобельковъ Смирновъ Аѳонасій

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1844

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Кобельковъ Григорій

Мать: Кобелькова Степанида

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1872

Сын: Кобельковъ Смирновъ Антоній

Мать ребёнка: Кобелькова Наталія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1875

Сын: Кобельковъ Смирновъ Козма

Мать ребёнка: Кобелькова Наталія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1883

Сын: Кобельковъ Илія

Мать ребёнка: Кобелькова Наталія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.08.1885

Сын: Кобельковъ Смирновъ Паѵелъ

Мать ребёнка: Кобелькова Наталія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобельковъ Смирновъ Степанъ

Мать ребёнка: Кобелькова Наталія

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобелькова Наталія

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