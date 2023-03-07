Кобельковъ Смирновъ Аѳонасій
Место рождения
Дата рождения1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Кобельковъ Григорій
Мать: Кобелькова Степанида
Рождение ребёнка
04.08.1872
Сын: Кобельковъ Смирновъ Антоній
Мать ребёнка: Кобелькова Наталія
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1875
Сын: Кобельковъ Смирновъ Козма
Мать ребёнка: Кобелькова Наталія
Рождение ребёнка
12.07.1883
Сын: Кобельковъ Илія
Мать ребёнка: Кобелькова Наталія
Рождение ребёнка
26.08.1885
Сын: Кобельковъ Смирновъ Паѵелъ
Мать ребёнка: Кобелькова Наталія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кобельковъ Смирновъ Степанъ
Мать ребёнка: Кобелькова Наталія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кобелькова Наталія