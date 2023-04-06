Кобельковъ Григорій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобельковъ Григорій

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1800

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Кобельковъ Федоръ

Мать: Кобелькова Пелагея Борисова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Кобелькова Степанида

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Хрѣнова Анна

Мать ребёнка: Кобелькова Степанида

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Сын: Кобельковъ Василій

Мать ребёнка: Кобелькова Степанида

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Кобелькова Степанида

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Сын: Кобельковъ Смирновъ Иванъ

Мать ребёнка: Кобелькова Степанида

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Кобелькова Степанида

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Сын: Кобельковъ Смирновъ Аѳонасій

Мать ребёнка: Кобелькова Степанида

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобелькова Степанида

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