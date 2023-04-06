Кобельковъ Григорій
Место рождения
Дата рождения1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Кобельковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Кобелькова Степанида
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Хрѣнова Анна
Мать ребёнка: Кобелькова Степанида
Рождение ребёнка
1828
Сын: Кобельковъ Василій
Мать ребёнка: Кобелькова Степанида
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Кобелькова Степанида
Рождение ребёнка
1838
Сын: Кобельковъ Смирновъ Иванъ
Мать ребёнка: Кобелькова Степанида
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Кобелькова Степанида
Рождение ребёнка
1844
Сын: Кобельковъ Смирновъ Аѳонасій
Мать ребёнка: Кобелькова Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кобелькова Степанида