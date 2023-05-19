Кобельковъ Василій
Место рождения
Дата рождения1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Кобельковъ Григорій
Мать: Кобелькова Степанида
Рождение ребёнка
1854
Сын: Кобельковъ Смирновъ Иванъ
Мать ребёнка: Кобелькова Пелагея
Рождение ребёнка
1857
Сын: Кобельковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Кобелькова Пелагея
Рождение ребёнка
1859
Сын: Кобельковъ Никифоръ
Мать ребёнка: Кобелькова Пелагея
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Романова Матрена
Мать ребёнка: Кобелькова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Кобелькова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кобелькова Пелагея