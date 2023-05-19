Кобельковъ Василій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКобельковъ Василій

Кобельковъ Василій

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1828

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Кобельковъ Григорій

Мать: Кобелькова Степанида

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Сын: Кобельковъ Смирновъ Иванъ

Мать ребёнка: Кобелькова Пелагея

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Сын: Кобельковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Кобелькова Пелагея

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Сын: Кобельковъ Никифоръ

Мать ребёнка: Кобелькова Пелагея

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Романова Матрена

Мать ребёнка: Кобелькова Пелагея

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марія

Мать ребёнка: Кобелькова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобелькова Пелагея

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close