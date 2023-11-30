Кобельковъ Никифоръ
Место рождения
Дата рождения1859
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Кобельковъ Василій
Мать: Кобелькова Пелагея
Рождение ребёнка
18.02.1881
Сын: Кобельковъ Архипъ
Мать ребёнка: Кобелькова Наталья Семенова
Рождение ребёнка
12.04.1883
Сын: Кобельковъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Кобелькова Наталья Семенова
Рождение ребёнка
04.01.1892
Сын: Кобельковъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Кобелькова Наталья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно