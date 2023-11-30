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Кобельковъ Никифоръ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1859

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Кобельковъ Василій

Мать: Кобелькова Пелагея

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1881

Сын: Кобельковъ Архипъ

Мать ребёнка: Кобелькова Наталья Семенова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1883

Сын: Кобельковъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Кобелькова Наталья Семенова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.01.1892

Сын: Кобельковъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Кобелькова Наталья Семенова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобелькова Наталья Семенова

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