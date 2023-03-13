Кобелькова Наталья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобелькова Наталья Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1881

Сын: Кобельковъ Архипъ

Отец ребёнка: Кобельковъ Никифоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1883

Сын: Кобельковъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Кобельковъ Никифоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.01.1892

Сын: Кобельковъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Кобельковъ Никифоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобельковъ Никифоръ

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