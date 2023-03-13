Кобелькова Наталья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1881
Сын: Кобельковъ Архипъ
Отец ребёнка: Кобельковъ Никифоръ
Рождение ребёнка
12.04.1883
Сын: Кобельковъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Кобельковъ Никифоръ
Рождение ребёнка
04.01.1892
Сын: Кобельковъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Кобельковъ Никифоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кобельковъ Никифоръ