Кобелькова (Чувашева) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти04.12.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Чувашевъ Евстигней
Мать: Чувашева Вѣра
Рождение ребёнка
1854
Сын: Кобельковъ Смирновъ Иванъ
Отец ребёнка: Кобельковъ Василій
Рождение ребёнка
1857
Сын: Кобельковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Кобельковъ Василій
Рождение ребёнка
1859
Сын: Кобельковъ Никифоръ
Отец ребёнка: Кобельковъ Василій
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Романова Матрена
Отец ребёнка: Кобельковъ Василій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Кобельковъ Василій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кобельковъ Василій
Смерть
04.12.1883
Причина смерти: Отъ паралича