Кобелькова (Чувашева) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобелькова (Чувашева) Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

04.12.1883

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Чувашевъ Евстигней

Мать: Чувашева Вѣра

Рождение ребёнка
1854

Сын: Кобельковъ Смирновъ Иванъ

Отец ребёнка: Кобельковъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Сын: Кобельковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Кобельковъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Сын: Кобельковъ Никифоръ

Отец ребёнка: Кобельковъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Романова Матрена

Отец ребёнка: Кобельковъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Кобельковъ Василій

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобельковъ Василій

Смерть
04.12.1883
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ паралича
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