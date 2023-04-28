Чувашева (Оренбуркина) Вѣра
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти18.04.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Оренбуркинъ Тимофей
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Годовова Елизавета
Отец ребёнка: Чувашевъ Евстигней
Рождение ребёнка
1820
Сын: Чувашевъ Андрей
Отец ребёнка: Чувашевъ Евстигней
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Кобелькова Пелагея
Отец ребёнка: Чувашевъ Евстигней
Рождение ребёнка
1833
Сын: Чувашевъ Абрамъ
Отец ребёнка: Чувашевъ Евстигней
Рождение ребёнка
1836
Сын: Чувашевъ Иванъ
Отец ребёнка: Чувашевъ Евстигней
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Тестова Марія
Отец ребёнка: Чувашевъ Евстигней
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чувашевъ Евстигней
Смерть
18.04.1883