Чувашева (Оренбуркина) Вѣра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашева (Оренбуркина) Вѣра

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1799

Дата смерти

18.04.1883

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Оренбуркинъ Тимофей

Мать: Оренбуркина Прасковья Тиханова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Годовова Елизавета

Отец ребёнка: Чувашевъ Евстигней

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1820

Сын: Чувашевъ Андрей

Отец ребёнка: Чувашевъ Евстигней

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Кобелькова Пелагея

Отец ребёнка: Чувашевъ Евстигней

Рождение ребёнка
1833

Сын: Чувашевъ Абрамъ

Отец ребёнка: Чувашевъ Евстигней

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Сын: Чувашевъ Иванъ

Отец ребёнка: Чувашевъ Евстигней

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Тестова Марія

Отец ребёнка: Чувашевъ Евстигней

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувашевъ Евстигней

Смерть
18.04.1883
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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