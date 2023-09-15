Кобелькова Пелагея Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобелькова Пелагея Борисова

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1770

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Борисъ

Мать: Пелагея Ульянова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Барабанова Марина

Отец ребёнка: Кобельковъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Пономарева Агафья

Отец ребёнка: Кобельковъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Сын: Кобельковъ Григорій

Отец ребёнка: Кобельковъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Сын: Кобельковъ Пудъ

Отец ребёнка: Кобельковъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Шаранова Федосья

Отец ребёнка: Кобельковъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Кобельковъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобельковъ Федоръ

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