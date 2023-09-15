Кобелькова Пелагея Борисова
Место рождения
Дата рождения1770
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Борисъ
Мать: Пелагея Ульянова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Барабанова Марина
Отец ребёнка: Кобельковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Пономарева Агафья
Отец ребёнка: Кобельковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1800
Сын: Кобельковъ Григорій
Отец ребёнка: Кобельковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1801
Сын: Кобельковъ Пудъ
Отец ребёнка: Кобельковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Шаранова Федосья
Отец ребёнка: Кобельковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Кобельковъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кобельковъ Федоръ