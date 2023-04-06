Пономарева (Кобелькова) Агафья
Место рождения
Дата рождения1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Кобельковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Карманова Їулiанiя
Отец ребёнка: Пономаревъ Иванъ
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Пономаревъ Иванъ
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Пронина Авдотья
Отец ребёнка: Пономаревъ Иванъ
Рождение ребёнка
1832
Сын: Пономаревъ Василий
Отец ребёнка: Пономаревъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пономаревъ Иванъ