Пономарева (Кобелькова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Кобелькова) Агафья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1795

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Кобельковъ Федоръ

Мать: Кобелькова Пелагея Борисова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Карманова Їулiанiя

Отец ребёнка: Пономаревъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Пономаревъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Пронина Авдотья

Отец ребёнка: Пономаревъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Пономаревъ Василий

Отец ребёнка: Пономаревъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономаревъ Иванъ

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