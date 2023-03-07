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Суховъ Николай

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1829

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Суховъ Иванъ

Мать: Сухова Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Сухова Варвара

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Сын: Суховъ Степанъ

Мать ребёнка: Сухова Варвара

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Новикова Анна

Мать ребёнка: Сухова Варвара

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Сын: Суховъ Гаврилъ

Мать ребёнка: Сухова Варвара

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Степанида

Мать ребёнка: Сухова Варвара

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1867

Сын: Суховъ Иванъ

Мать ребёнка: Сухова Варвара

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1869

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Сухова Варвара

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1873

Сын: Суховъ Георгій

Мать ребёнка: Сухова Варвара

Рождение ребёнка
01.05.1876

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Сухова Варвара

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова Варвара

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