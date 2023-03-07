Суховъ Николай
Место рождения
Дата рождения1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Суховъ Иванъ
Мать: Сухова Авдотья
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Сухова Варвара
Рождение ребёнка
1854
Сын: Суховъ Степанъ
Мать ребёнка: Сухова Варвара
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Новикова Анна
Мать ребёнка: Сухова Варвара
Рождение ребёнка
1859
Сын: Суховъ Гаврилъ
Мать ребёнка: Сухова Варвара
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Степанида
Мать ребёнка: Сухова Варвара
Рождение ребёнка
1867
Сын: Суховъ Иванъ
Мать ребёнка: Сухова Варвара
Рождение ребёнка
19.07.1869
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Сухова Варвара
Рождение ребёнка
1873
Сын: Суховъ Георгій
Мать ребёнка: Сухова Варвара
Рождение ребёнка
01.05.1876
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Сухова Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухова Варвара