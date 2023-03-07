Суховъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Суховъ Николай
Мать: Сухова Варвара
Рождение ребёнка
05.11.1876
Сын: Суховъ Михаилъ
Мать ребёнка: Сухова Прасковья
Рождение ребёнка
06.04.1881
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Сухова Прасковья
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Сухова Еѵдокія
Мать ребёнка: Сухова Прасковья
Рождение ребёнка
11.12.1892
Дочь: Анастасія
Мать ребёнка: Сухова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухова Прасковья