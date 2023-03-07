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Суховъ Степанъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1854

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Суховъ Николай

Мать: Сухова Варвара

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1876

Сын: Суховъ Михаилъ

Мать ребёнка: Сухова Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1881

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Сухова Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Сухова Еѵдокія

Мать ребёнка: Сухова Прасковья

Рождение ребёнка
11.12.1892

Дочь: Анастасія

Мать ребёнка: Сухова Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова Прасковья

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