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Прийменко Ефрем Прокофьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Прийменко Прокофий Иванович

Мать: Прийменко Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Прийменко Прокофий Ефремович

Мать ребёнка: Ульяна Прокофьевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Дарья Ефремовна

Мать ребёнка: Ульяна Прокофьевна

Рождение ребёнка
24.07.1911

Сын: Прийменко Пантелеймон Ефремович

Мать ребёнка: Ульяна Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Прокофьевна

Смерть
Неизвестно
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