Прийменко Ефрем Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение ребёнка
1891
Сын: Прийменко Прокофий Ефремович
Мать ребёнка: Ульяна Прокофьевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Дарья Ефремовна
Мать ребёнка: Ульяна Прокофьевна
Рождение ребёнка
24.07.1911
Сын: Прийменко Пантелеймон Ефремович
Мать ребёнка: Ульяна Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Прокофьевна
Смерть
Неизвестно