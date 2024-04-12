(Прийменко) Ульяна Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Прийменко) Ульяна Прокофьевна

(Прийменко) Ульяна Прокофьевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Прийменко Прокофий Ефремович

Отец ребёнка: Прийменко Ефрем Прокофьевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Дарья Ефремовна

Отец ребёнка: Прийменко Ефрем Прокофьевич

Рождение ребёнка
24.07.1911

Сын: Прийменко Пантелеймон Ефремович

Отец ребёнка: Прийменко Ефрем Прокофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прийменко Ефрем Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close