(Прийменко) Ульяна Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение ребёнка
1891
Сын: Прийменко Прокофий Ефремович
Отец ребёнка: Прийменко Ефрем Прокофьевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Дарья Ефремовна
Отец ребёнка: Прийменко Ефрем Прокофьевич
Рождение ребёнка
24.07.1911
Сын: Прийменко Пантелеймон Ефремович
Отец ребёнка: Прийменко Ефрем Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно