Прийменко Пантелеймон Ефремович
Место рождения
Дата рождения24.07.1911
Дата смерти07.06.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1911
Отец: Прийменко Ефрем Прокофьевич
Мать: Ульяна Прокофьевна
Военная служба
С 29.05.1941 по 30.09.1945
Сержант,ком.отделения 10-й гвардейской воздушно-десантной Криворожской Краснознаменной,Ордена Суворова дивизии.
Ранение
30.07.1941
Юго-Западный фронт
Ранен в бою
Военная награда
15.10.1943
Приказ ком.52-й стр.дивизии № 030/н, Рядовой-сапер 163 отд.сапетного батальона
ЦАМО РФ,Ф - 33-686044-1717 Награжден медалью "За отвагу"
Военная награда
09.03.1944
Приказ ком. 52-й стр.дивизии № 15/н награжден медалью "За отвагу" мл.сержант,мом.отд. 164 отд.саперного батальона
ЦАМО РФ,Ф - 33-690155-2802
Ранение
08.04.1944
3-й Укр.Фронт
Ранен в ногу
Военная награда
30.04.1944
Приказ ком.64 ск № 013/н Орден "Отечественной войны 2-й чт"
ЦАМО РЫ , Ф - 33-690155-2569
Пропал без вести (военное)
14.03.1945
Сержант-ком.лтд.10-й воздушно-десантной Криворожской ,Краснознаменной Ордена Суворова,дивизии
Пропал без вести
Военная служба
14.03.1945
Сержант-ком.лтд.10-й воздушно-десантной Криворожской ,Краснознаменной Ордена Суворова,дивизии
Пропал без вести
Военная служба
С 01.08.1945 по 30.09.1945
Выбыл в часть 200-й зап.стр.полк 47 -й зап. стр.бригады
ЦАМО РФ . Ф - 8496-168526-4
Рождение ребёнка
12.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прийменко Анисия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.06.1983