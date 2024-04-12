Прийменко Пантелеймон Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прийменко Пантелеймон Ефремович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

24.07.1911

Дата смерти

07.06.1983

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1860 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1911

Отец: Прийменко Ефрем Прокофьевич

Мать: Ульяна Прокофьевна

Военная служба
С 29.05.1941 по 30.09.1945
Сержант,ком.отделения 10-й гвардейской воздушно-десантной Криворожской Краснознаменной,Ордена Суворова дивизии.
Ранение
30.07.1941
Юго-Западный фронт
Ранен в бою
Военная награда
15.10.1943
Приказ ком.52-й стр.дивизии № 030/н, Рядовой-сапер 163 отд.сапетного батальона
ЦАМО РФ,Ф - 33-686044-1717 Награжден медалью "За отвагу"
Военная награда
09.03.1944
Приказ ком. 52-й стр.дивизии № 15/н награжден медалью "За отвагу" мл.сержант,мом.отд. 164 отд.саперного батальона
ЦАМО РФ,Ф - 33-690155-2802
Ранение
08.04.1944
3-й Укр.Фронт
Ранен в ногу
Военная награда
30.04.1944
Приказ ком.64 ск № 013/н Орден "Отечественной войны 2-й чт"
ЦАМО РЫ , Ф - 33-690155-2569
Пропал без вести (военное)
14.03.1945
Сержант-ком.лтд.10-й воздушно-десантной Криворожской ,Краснознаменной Ордена Суворова,дивизии
Пропал без вести
Военная служба
14.03.1945
Сержант-ком.лтд.10-й воздушно-десантной Криворожской ,Краснознаменной Ордена Суворова,дивизии
Пропал без вести
Военная служба
С 01.08.1945 по 30.09.1945
Выбыл в часть 200-й зап.стр.полк 47 -й зап. стр.бригады
ЦАМО РФ . Ф - 8496-168526-4
Рождение ребёнка
12.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прийменко Анисия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прийменко Анисия Ивановна

Смерть
07.06.1983
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