Прийменко Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
1859
Сын: Прийменко Антон Прокофьевич
Отец ребёнка: Прийменко Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Прийменко Ефрем Прокофьевич
Отец ребёнка: Прийменко Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Прийменко Яков Прокофьевич
Отец ребёнка: Прийменко Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
25.03.1872
Сын: Прийменко Платон Прокофьевич
Отец ребёнка: Прийменко Прокофий Иванович
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1872г.,лист-144,зап-14
Смерть
Неизвестно