Прийменко Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрийменко Мария Николаевна

Прийменко Мария Николаевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Прийменко Антон Прокофьевич

Отец ребёнка: Прийменко Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Прийменко Ефрем Прокофьевич

Отец ребёнка: Прийменко Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Прийменко Яков Прокофьевич

Отец ребёнка: Прийменко Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
25.03.1872

Сын: Прийменко Платон Прокофьевич

Отец ребёнка: Прийменко Прокофий Иванович

ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1872г.,лист-144,зап-14
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close