Прийменко Антон Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прийменко Антон Прокофьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Прийменко Прокофий Иванович

Мать: Прийменко Мария Николаевна

Рождение ребёнка
07.11.1882

Дочь: Матрена Антоновна

Мать ребёнка: Прийменко Васса Анисимовна

Рождение ребёнка
02.11.1887

Дочь: Анастасия Антоновна

Мать ребёнка: Прийменко Васса Анисимовна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Прийменко Ефим Антонович

Мать ребёнка: Прийменко Васса Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прийменко Васса Анисимовна

Смерть
Неизвестно
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