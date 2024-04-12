Прийменко (Остроушко) Васса Анисимовна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Остроушко Анисим
Мать: ?
Рождение ребёнка
07.11.1882
Дочь: Матрена Антоновна
Отец ребёнка: Прийменко Антон Прокофьевич
Рождение ребёнка
02.11.1887
Дочь: Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Прийменко Антон Прокофьевич
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Прийменко Антон Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно