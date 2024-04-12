Прийменко (Остроушко) Васса Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прийменко (Остроушко) Васса Анисимовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Остроушко Анисим

Мать: ?

Рождение ребёнка
07.11.1882

Дочь: Матрена Антоновна

Отец ребёнка: Прийменко Антон Прокофьевич

Рождение ребёнка
02.11.1887

Дочь: Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: Прийменко Антон Прокофьевич

Рождение ребёнка
1890

Сын: Прийменко Ефим Антонович

Отец ребёнка: Прийменко Антон Прокофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прийменко Антон Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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