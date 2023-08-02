Остроушко Анисим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остроушко Анисим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Марченко Наталья Анисимовна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Белоус Матрена Анисимовна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1857

Сын: Остроушко Роман Анисимович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Прийменко Васса Анисимовна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1865

Сын: Остроушко Андрей Анисимович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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