Остроушко Анисим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Марченко Наталья Анисимовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Белоус Матрена Анисимовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1857
Сын: Остроушко Роман Анисимович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Прийменко Васса Анисимовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1865
Сын: Остроушко Андрей Анисимович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно