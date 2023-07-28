Остроушко Роман Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстроушко Роман Анисимович

Остроушко Роман Анисимович

Место рождения

Озёрное

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Остроушко Анисим

Мать: ?

Рождение ребёнка
17.04.1877

Сын: Остроушко Алексей Романович

Мать ребёнка: Остроушко Татьяна Ильинична

Бракосочетание
До 1877

Жена: Остроушко Татьяна Ильинична

Рождение ребёнка
28.05.1880

Дочь: Мелания Романовна

Мать ребёнка: Остроушко Татьяна Ильинична

Рождение ребёнка
05.06.1885

Сын: Остроушко Прокофий Романович

Мать ребёнка: Остроушко Татьяна Ильинична

Рождение ребёнка
23.02.1888

Сын: Остроушко Поликарп Романович

Мать ребёнка: Остроушко Татьяна Ильинична

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Ирина Романовна

Мать ребёнка: Остроушко Татьяна Ильинична

Рождение ребёнка
1895

Сын: Остроушко Григорий Романович

Мать ребёнка: Остроушко Татьяна Ильинична

Смерть
Неизвестно