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Остроушко Татьяна Ильинична

Место рождения

Озёрное

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1877

Сын: Остроушко Алексей Романович

Отец ребёнка: Остроушко Роман Анисимович

Бракосочетание
До 1877

Муж: Остроушко Роман Анисимович

Рождение ребёнка
28.05.1880

Дочь: Мелания Романовна

Отец ребёнка: Остроушко Роман Анисимович

Рождение ребёнка
05.06.1885

Сын: Остроушко Прокофий Романович

Отец ребёнка: Остроушко Роман Анисимович

Рождение ребёнка
23.02.1888

Сын: Остроушко Поликарп Романович

Отец ребёнка: Остроушко Роман Анисимович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Ирина Романовна

Отец ребёнка: Остроушко Роман Анисимович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Остроушко Григорий Романович

Отец ребёнка: Остроушко Роман Анисимович

Смерть
Неизвестно
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