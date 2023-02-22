Телелюева (Егорова(Селянина)) Евлампия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти18.11.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Телелюев Ефим Евлампиевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Телелюев Василий Ефимович
Отец ребёнка: Телелюев Ефим Евлампиевич
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Телелюев Ефим Евлампиевич
Рождение ребёнка
27.05.1904
Дочь: Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Телелюев Ефим Евлампиевич
Рождение ребёнка
12.08.1906
Дочь: Анфиса Ефимовна
Отец ребёнка: Телелюев Ефим Евлампиевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Телелюев Ефим Евлампиевич
Рождение ребёнка
13.03.1910
Сын: Телелюев Василий Ефимович
Отец ребёнка: Телелюев Ефим Евлампиевич
Рождение ребёнка
17.05.1913
Дочь: Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Телелюев Ефим Евлампиевич
Смерть
18.11.1947