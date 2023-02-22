Телелюева (Егорова(Селянина)) Евлампия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюева (Егорова(Селянина)) Евлампия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

18.11.1947

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Телелюев Иван Ефимович

Отец ребёнка: Телелюев Ефим Евлампиевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Телелюев Василий Ефимович

Отец ребёнка: Телелюев Ефим Евлампиевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Телелюев Фёдор Ефимович

Отец ребёнка: Телелюев Ефим Евлампиевич

Рождение ребёнка
27.05.1904

Дочь: Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Телелюев Ефим Евлампиевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.08.1906

Дочь: Анфиса Ефимовна

Отец ребёнка: Телелюев Ефим Евлампиевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Телелюев Ефим Евлампиевич

Рождение ребёнка
13.03.1910

Сын: Телелюев Василий Ефимович

Отец ребёнка: Телелюев Ефим Евлампиевич

Рождение ребёнка
17.05.1913

Дочь: Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Телелюев Ефим Евлампиевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
18.11.1947
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