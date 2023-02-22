Телелюев Фёдор Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
24.01.1926
Рождение ребёнка
08.03.1928
Рождение ребёнка
27.11.1930
Рождение ребёнка
16.04.1938
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Смерть
Неизвестно