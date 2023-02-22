Телелюев Фёдор Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюев Фёдор Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Телелюев Ефим Евлампиевич

Мать: Телелюева Евлампия Петровна

Рождение ребёнка
24.01.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Анна Андреевна

Рождение ребёнка
08.03.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Анна Андреевна

Рождение ребёнка
27.11.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Анна Андреевна

Рождение ребёнка
16.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Анна Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Смерть
Неизвестно
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