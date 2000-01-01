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Телелюев Иван Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

?.07.1942

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Телелюев Ефим Евлампиевич

Мать: Телелюева Евлампия Петровна

Рождение ребёнка
05.08.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Таисия Андреевна

Рождение ребёнка
15.07.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Таисия Андреевна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Таисия Андреевна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Таисия Андреевна

Рождение ребёнка
19.06.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Таисия Андреевна

Рождение ребёнка
14.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Таисия Андреевна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Таисия Андреевна

Смерть
?.07.1942
Причина смерти: Пропал без вести на ВОВ
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