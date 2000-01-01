Телелюев Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти?.07.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Рождение ребёнка
05.08.1921
Рождение ребёнка
15.07.1924
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
19.06.1933
Рождение ребёнка
14.09.1937
Рождение ребёнка
1940
Смерть
?.07.1942
Причина смерти: Пропал без вести на ВОВ