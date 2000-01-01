Телелюев Ефим Евлампиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТелелюев Ефим Евлампиевич

Телелюев Ефим Евлампиевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Телелюев Евлампий Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Телелюев Иван Ефимович

Мать ребёнка: Телелюева Евлампия Петровна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Телелюев Василий Ефимович

Мать ребёнка: Телелюева Евлампия Петровна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Телелюев Фёдор Ефимович

Мать ребёнка: Телелюева Евлампия Петровна

Рождение ребёнка
27.05.1904

Дочь: Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Телелюева Евлампия Петровна

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
12.08.1906

Дочь: Анфиса Ефимовна

Мать ребёнка: Телелюева Евлампия Петровна

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Телелюева Евлампия Петровна

Рождение ребёнка
13.03.1910

Сын: Телелюев Василий Ефимович

Мать ребёнка: Телелюева Евлампия Петровна

Рождение ребёнка
17.05.1913

Дочь: Александра Ефимовна

Мать ребёнка: Телелюева Евлампия Петровна

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close