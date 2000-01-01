Телелюев Ефим Евлампиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1876
Отец: Телелюев Евлампий Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Телелюева Евлампия Петровна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Телелюев Василий Ефимович
Мать ребёнка: Телелюева Евлампия Петровна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Телелюева Евлампия Петровна
Рождение ребёнка
27.05.1904
Дочь: Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Телелюева Евлампия Петровна
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
12.08.1906
Дочь: Анфиса Ефимовна
Мать ребёнка: Телелюева Евлампия Петровна
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Телелюева Евлампия Петровна
Рождение ребёнка
13.03.1910
Сын: Телелюев Василий Ефимович
Мать ребёнка: Телелюева Евлампия Петровна
Рождение ребёнка
17.05.1913
Дочь: Александра Ефимовна
Мать ребёнка: Телелюева Евлампия Петровна
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Смерть
Неизвестно