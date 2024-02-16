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Коткова Зиновья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Котков Иван (старший) Дмитриевич

Отец ребёнка: Котков Дмитрий Осипович

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Котков Иван (младший) Дмитриевич

Отец ребёнка: Котков Дмитрий Осипович

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Котков Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Котков Дмитрий Осипович

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Апросинья Дмитриевна

Отец ребёнка: Котков Дмитрий Осипович

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Котков Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Котков Дмитрий Осипович

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Котков Симион Дмитриевич

Отец ребёнка: Котков Дмитрий Осипович

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Федосья Дмитриевна

Отец ребёнка: Котков Дмитрий Осипович

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Фёкла Дмитриевна

Отец ребёнка: Котков Дмитрий Осипович

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котков Дмитрий Осипович

д. Коркино, Усть-Суерская слобода, Ялуторовский дистрикт, Сибирская губерния.
Смерть
Неизвестно
Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
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