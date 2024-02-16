Коткова Зиновья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1791
Сын: Котков Иван (старший) Дмитриевич
Отец ребёнка: Котков Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Котков Иван (младший) Дмитриевич
Отец ребёнка: Котков Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Котков Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Апросинья Дмитриевна
Отец ребёнка: Котков Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Котков Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Котков Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Федосья Дмитриевна
Отец ребёнка: Котков Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Фёкла Дмитриевна
Отец ребёнка: Котков Дмитрий Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
д. Коркино, Усть-Суерская слобода, Ялуторовский дистрикт, Сибирская губерния.
Смерть
Неизвестно