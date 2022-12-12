деревня Бочаговка, деревня Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Бочаговка

Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Курганский округ
1531Бачагова, д. каз.при оз. Бачаговом.13456438588
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Лебяжьевский район
318630Бочаговкадеревня55°31'00"66°53'00"N-42-014

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Лебяжьевский муниципальный район, Сельское поселение Елошанский сельсовет
37618416104д Бочаговкадеревня
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