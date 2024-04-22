Котков Симион Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотков Симион Дмитриевич

Котков Симион Дмитриевич

Место рождения

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Котков Дмитрий Осипович

Мать: Коткова Зиновья Ивановна

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Котков Алексей Симионович

Мать ребёнка: Коткова Настасья Фёдоровна

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Котков Силивестр Симионович

Мать ребёнка: Коткова Настасья Фёдоровна

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коткова Настасья Фёдоровна

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1846
Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close