Котков Симион Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Котков Дмитрий Осипович
Мать: Коткова Зиновья Ивановна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Котков Алексей Симионович
Мать ребёнка: Коткова Настасья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Котков Силивестр Симионович
Мать ребёнка: Коткова Настасья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1846