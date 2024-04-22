Котков Иван (старший) Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Котков Дмитрий Осипович
Мать: Коткова Зиновья Ивановна
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Коткова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Коткова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Коткова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Коткова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Коткова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Коткова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Котков Петр Иванович
Мать ребёнка: Коткова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Коткова Наталья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно