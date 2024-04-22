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Котков Иван (старший) Дмитриевич

Место рождения

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Котков Дмитрий Осипович

Мать: Коткова Зиновья Ивановна

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Котков Фадей Иванович

Мать ребёнка: Коткова Наталья Алексеевна

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Котков Савва Иванович

Мать ребёнка: Коткова Наталья Алексеевна

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Котков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Коткова Наталья Алексеевна

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Котков Прохор Иванович

Мать ребёнка: Коткова Наталья Алексеевна

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Коткова Наталья Алексеевна

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Котков Филип Иванович

Мать ребёнка: Коткова Наталья Алексеевна

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Котков Петр Иванович

Мать ребёнка: Коткова Наталья Алексеевна

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Коткова Наталья Алексеевна

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коткова Наталья Алексеевна

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
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