Котков Фёдор Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Котков Дмитрий Осипович
Мать: Коткова Зиновья Ивановна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Парасковья Фёдоровна
Мать ребёнка: Коткова Марина
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Коткова Марина
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Коткова Марина
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Авдотья Фёдоровна
Мать ребёнка: Коткова Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коткова Марина
Смерть
Неизвестно