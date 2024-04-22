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Котков Фёдор Дмитриевич

Место рождения

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Котков Дмитрий Осипович

Мать: Коткова Зиновья Ивановна

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Парасковья Фёдоровна

Мать ребёнка: Коткова Марина

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Котков Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Коткова Марина

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Котков Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Коткова Марина

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Авдотья Фёдоровна

Мать ребёнка: Коткова Марина

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коткова Марина

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
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