Котков Иван (младший) Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Котков Дмитрий Осипович
Мать: Коткова Зиновья Ивановна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Фёкла Ивановна
Мать ребёнка: Каткова Лукерья
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Каткова Лукерья
Рождение ребёнка
1817
Сын: Котков Петр Иванович
Мать ребёнка: Каткова Лукерья
Рождение ребёнка
1818
Сын: Котков Фёдор (старший) Иванович
Мать ребёнка: Каткова Лукерья
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Коткова Ирина Леонтьевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Коткова Ирина Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коткова Ирина Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каткова Лукерья
Смерть
Неизвестно