Котков Иван (младший) Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котков Иван (младший) Дмитриевич

Место рождения

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Котков Дмитрий Осипович

Мать: Коткова Зиновья Ивановна

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Фёкла Ивановна

Мать ребёнка: Каткова Лукерья

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Каткова Лукерья

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Котков Петр Иванович

Мать ребёнка: Каткова Лукерья

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Котков Фёдор (старший) Иванович

Мать ребёнка: Каткова Лукерья

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Котков Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Коткова Ирина Леонтьевна

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Коткова Ирина Леонтьевна

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коткова Ирина Леонтьевна

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каткова Лукерья

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
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