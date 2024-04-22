Котков Фёдор (старший) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотков Фёдор (старший) Иванович

Котков Фёдор (старший) Иванович

Место рождения

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Котков Иван (младший) Дмитриевич

Мать: Каткова Лукерья

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Минодора Фёдоровна

Мать ребёнка: Коткова Любовь Тимофеевна

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Котков Афонасий Фёдорович

Мать ребёнка: Коткова Любовь Тимофеевна

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коткова Любовь Тимофеевна

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close