Котков Фёдор (старший) Иванович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Котков Иван (младший) Дмитриевич
Мать: Каткова Лукерья
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Минодора Фёдоровна
Мать ребёнка: Коткова Любовь Тимофеевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Котков Афонасий Фёдорович
Мать ребёнка: Коткова Любовь Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно