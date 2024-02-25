Каткова Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каткова Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Фёкла Ивановна

Отец ребёнка: Котков Иван (младший) Дмитриевич

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Котков Иван (младший) Дмитриевич

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Котков Петр Иванович

Отец ребёнка: Котков Иван (младший) Дмитриевич

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Котков Фёдор (старший) Иванович

Отец ребёнка: Котков Иван (младший) Дмитриевич

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котков Иван (младший) Дмитриевич

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
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