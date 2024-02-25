Каткова Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Фёкла Ивановна
Отец ребёнка: Котков Иван (младший) Дмитриевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Котков Иван (младший) Дмитриевич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Котков Петр Иванович
Отец ребёнка: Котков Иван (младший) Дмитриевич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Котков Фёдор (старший) Иванович
Отец ребёнка: Котков Иван (младший) Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно