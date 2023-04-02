Большаков Василий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Большаков Егор Ульянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кетова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Большакова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Большакова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Большакова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Большакова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробейникова Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Большакова Наталья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942