Большаков Василий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБольшаков Василий Егорович

Большаков Василий Егорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Большаков Егор Ульянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кетова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Большакова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Большакова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Большакова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Большакова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробейникова Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Большакова Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Наталья Васильевна

Смерть
1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close