Коробейникова (Большакова) Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1927
Дата смерти31.12.2013
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1952
Сын: Коробейников Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Коробейников Николай Михайлович
Рождение ребёнка
22.06.1954
Дочь: Полковникова (Коробейникова) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Коробейников Николай Михайлович
Рождение ребёнка
23.03.1960
Дочь: Коробицина Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Коробейников Николай Михайлович
Рождение ребёнка
23.03.1960
Дочь: Батуева Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Коробейников Николай Михайлович
Рождение ребёнка
25.05.1962
Сын: Коробейников Александр Николаевич
Отец ребёнка: Коробейников Николай Михайлович
Рождение ребёнка
01.08.1964
Сын: Коробейников Павел Николаевич
Отец ребёнка: Коробейников Николай Михайлович
Смерть
31.12.2013