Коробейникова (Большакова) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробейникова (Большакова) Лидия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1927

Дата смерти

31.12.2013

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1927

Отец: Большаков Василий Егорович

Мать: Большакова Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробейников Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1952

Сын: Коробейников Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Коробейников Николай Михайлович

Рождение ребёнка
22.06.1954

Дочь: Полковникова (Коробейникова) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Коробейников Николай Михайлович

Рождение ребёнка
23.03.1960

Дочь: Коробицина Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Коробейников Николай Михайлович

Рождение ребёнка
23.03.1960

Дочь: Батуева Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Коробейников Николай Михайлович

Рождение ребёнка
25.05.1962

Сын: Коробейников Александр Николаевич

Отец ребёнка: Коробейников Николай Михайлович

Рождение ребёнка
01.08.1964

Сын: Коробейников Павел Николаевич

Отец ребёнка: Коробейников Николай Михайлович

Смерть
31.12.2013

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