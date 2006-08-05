Коробейников Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоробейников Николай Михайлович

Коробейников Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1925

Дата смерти

05.08.2006

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Сын: Коробейников Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Коробейникова Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
22.06.1954

Дочь: Полковникова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Коробейникова Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
23.03.1960

Дочь: Коробицина Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Коробейникова Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
23.03.1960

Дочь: Батуева Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Коробейникова Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
25.05.1962

Сын: Коробейников Александр Николаевич

Мать ребёнка: Коробейникова Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
01.08.1964

Сын: Коробейников Павел Николаевич

Мать ребёнка: Коробейникова Лидия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробейникова Лидия Васильевна

Смерть
05.08.2006
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close