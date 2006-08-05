Коробейников Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1925
Дата смерти05.08.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Сын: Коробейников Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Коробейникова Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
22.06.1954
Дочь: Полковникова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Коробейникова Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
23.03.1960
Дочь: Коробицина Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Коробейникова Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
23.03.1960
Дочь: Батуева Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Коробейникова Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
25.05.1962
Сын: Коробейников Александр Николаевич
Мать ребёнка: Коробейникова Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
01.08.1964
Сын: Коробейников Павел Николаевич
Мать ребёнка: Коробейникова Лидия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.2006