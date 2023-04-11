Большакова Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Большаков Василий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кетова (Большакова) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Большаков Василий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Большаков Василий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1927
Дочь: Коробейникова (Большакова) Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Большаков Василий Егорович
Рождение ребёнка
04.08.1937
Сын: Большаков Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Большаков Василий Егорович
Смерть
Неизвестно