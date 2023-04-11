Большакова Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Большаков Василий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кетова (Большакова) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Большаков Василий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Большаков Василий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Василий Егорович

Рождение ребёнка
27.05.1927

Дочь: Коробейникова (Большакова) Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Большаков Василий Егорович

Рождение ребёнка
04.08.1937

Сын: Большаков Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Большаков Василий Егорович

Смерть
Неизвестно

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