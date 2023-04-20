Кетова (Большакова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кетова (Большакова) Валентина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Большаков Василий Егорович

Мать: Большакова Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кетов Юрий

Рождение ребёнка
20.06.1964

Дочь: Еремина (Кетова) Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Кетов Юрий

Рождение ребёнка
08.10.1967

Дочь: Федорова (Кетова) Галина Юрьевна

Отец ребёнка: Кетов Юрий

Рождение ребёнка
08.10.1967

Дочь: Кишинько (Кетова) Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Кетов Юрий

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