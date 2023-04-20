Кетова (Большакова) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кетов Юрий
Рождение ребёнка
20.06.1964
Дочь: Еремина (Кетова) Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Кетов Юрий
Рождение ребёнка
08.10.1967
Дочь: Федорова (Кетова) Галина Юрьевна
Отец ребёнка: Кетов Юрий
Рождение ребёнка
08.10.1967
Дочь: Кишинько (Кетова) Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Кетов Юрий