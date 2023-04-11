Большаков Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1961
Дочь: Бурдина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Большакова Клавдия Федоровна
Рождение ребёнка
07.12.1962
Сын: Большаков Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Большакова Клавдия Федоровна
Смерть
Неизвестно