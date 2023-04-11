Большаков Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большаков Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Большаков Василий Егорович

Мать: Большакова Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
25.06.1961

Дочь: Бурдина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Большакова Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
07.12.1962

Сын: Большаков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Большакова Клавдия Федоровна

Смерть
Неизвестно

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