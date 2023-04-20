Большакова Клавдия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова Клавдия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1961

Дочь: Бурдина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Большаков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
07.12.1962

Сын: Большаков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Большаков Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
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