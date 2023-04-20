Большакова Клавдия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.06.1961
Дочь: Бурдина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Большаков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
07.12.1962
Сын: Большаков Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Большаков Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно