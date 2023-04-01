Большаков Егор Ульянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Большаков Ульян Василискович
Мать: Большакова -
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Сын: Большаков Василий Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Котельникова (Большакова) Анна Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1913 ст.
Сын: Большаков Николай Егорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно