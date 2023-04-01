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Большаков Егор Ульянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Большаков Ульян Василискович

Мать: Большакова -

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова (Беляева) Лукерья

Рождение ребёнка
1907

Сын: Большаков Василий Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Котельникова (Большакова) Анна Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1913 ст.

Сын: Большаков Николай Егорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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