Большакова -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Большаков Елизар Ульянович
Отец ребёнка: Большаков Ульян Василискович
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Большаков Ульян Василискович
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Большаков Ульян Василискович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно