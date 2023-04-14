Большакова - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова -

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Большаков Елизар Ульянович

Отец ребёнка: Большаков Ульян Василискович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Большаков Егор Ульянович

Отец ребёнка: Большаков Ульян Василискович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Большаков Иван Ульянович

Отец ребёнка: Большаков Ульян Василискович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Ульян Василискович

Смерть
Неизвестно
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