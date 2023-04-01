Большаков Николай Егорович
Место рожденияБирский у-д Кутеремская волость д.Орешка
Дата рождения1913 ст.
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913 ст.
Отец: Большаков Егор Ульянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1932
Сын: Большаков Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Большакова (Вострецова) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
29.07.1934 ст.
Сын: Большаков Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Большакова (Вострецова) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
04.05.1936
Сын: Большаков Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Большакова (Вострецова) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
05.11.1940
Сын: Большаков Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Большакова (Вострецова) Александра Васильевна
Смерть
1941
Рождение ребёнка
04.07.1947
Дочь: Баширова (Большакова) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Большакова (Вострецова) Александра Васильевна