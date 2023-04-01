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Большаков Николай Егорович

Место рождения

Бирский у-д Кутеремская волость д.Орешка

Дата рождения

1913 ст.

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913 ст.

Отец: Большаков Егор Ульянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1932

Сын: Большаков Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Большакова (Вострецова) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
29.07.1934 ст.

Сын: Большаков Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Большакова (Вострецова) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
04.05.1936

Сын: Большаков Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Большакова (Вострецова) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
05.11.1940

Сын: Большаков Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Большакова (Вострецова) Александра Васильевна

Смерть
1941
Рождение ребёнка
04.07.1947

Дочь: Баширова (Большакова) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Большакова (Вострецова) Александра Васильевна

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