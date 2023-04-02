Баширова (Большакова) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баширова (Большакова) Нина Николаевна

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Место рождения

д.Орешка

Дата рождения

1947

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Большаков Николай Егорович

Мать: Большакова Александра Васильевна

д.Орешка
Рождение ребёнка
25.12.1969

Дочь: Давлетова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Гулин Александр Иванович

Рождение ребёнка
31.12.1976

Дочь: Вакурова Светлана Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.08.1989

Сын: Баширов Иван Борисович

Отец ребёнка: Баширов Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гулин Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баширов Борис

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