Баширова (Большакова) Нина Николаевна
Место рожденияд.Орешка
Дата рождения1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
д.Орешка
Рождение ребёнка
25.12.1969
Дочь: Давлетова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Гулин Александр Иванович
Рождение ребёнка
31.12.1976
Дочь: Вакурова Светлана Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.08.1989
Отец ребёнка: Баширов Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баширов Борис