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Вакурова (Гулина) Светлана Александровна
Вакурова (Гулина) Светлана Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.12.1976
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Баширова (Большакова) Нина Николаевна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
31.12.1976
Отец: не указан
Мать:
Баширова Нина Николаевна
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