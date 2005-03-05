Большакова (Вострецова) Александра Васильевна
Место рожденияКрснокамский р-он с.Карякино
Дата рождения09.10.1911
Дата смерти05.03.2005
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1911
Отец: Вострецов Василий
Мать: Вострецова Анна
Крснокамский р-он с.Карякино
Рождение ребёнка
10.04.1932
Сын: Большаков Виталий Николаевич
Отец ребёнка: Большаков Николай Егорович
д.Орешка
Рождение ребёнка
29.07.1934 ст.
Сын: Большаков Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Большаков Николай Егорович
д.Орешка Бирский уезд Кутеремская волость
Рождение ребёнка
04.05.1936
Сын: Большаков Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Большаков Николай Егорович
д.Орешка
Рождение ребёнка
05.11.1940
Сын: Большаков Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Большаков Николай Егорович
д.Орешка
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Баширова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Большаков Николай Егорович
д.Орешка
Смерть
05.03.2005