Большакова (Вострецова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова (Вострецова) Александра Васильевна

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Место рождения

Крснокамский р-он с.Карякино

Дата рождения

09.10.1911

Дата смерти

05.03.2005

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1911

Отец: Вострецов Василий

Мать: Вострецова Анна

Крснокамский р-он с.Карякино
Рождение ребёнка
10.04.1932

Сын: Большаков Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Большаков Николай Егорович

д.Орешка
Рождение ребёнка
29.07.1934 ст.

Сын: Большаков Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Большаков Николай Егорович

д.Орешка Бирский уезд Кутеремская волость
Рождение ребёнка
04.05.1936

Сын: Большаков Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Большаков Николай Егорович

д.Орешка
Рождение ребёнка
05.11.1940

Сын: Большаков Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Большаков Николай Егорович

д.Орешка
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Баширова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Большаков Николай Егорович

д.Орешка
Смерть
05.03.2005
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