Удачин Савелий Саввин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: Удачин Савва Игнатов
Мать: Удачина Дарья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Удачина Афимья Мартынова
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Удачина Афимья Мартынова
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: (Удачина) Марья Савельева
Мать ребёнка: Удачина Афимья Мартынова
Рождение ребёнка
Около 1816
Мать ребёнка: Удачина Афимья Мартынова
Рождение ребёнка
15.07.1819 ст.
Дочь: (Удачина) Улита Савельева
Мать ребёнка: Удачина Афимья Мартынова
Смерть
1849