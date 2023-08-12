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Удачин Савелий Саввин

Место рождения

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Удачин Савва Игнатов

Мать: Удачина Дарья Степанова

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удачина Афимья Мартынова

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Удачин Григорий Савельев

Мать ребёнка: Удачина Афимья Мартынова

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: (Удачина) Марья Савельева

Мать ребёнка: Удачина Афимья Мартынова

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Удачин Михаил Савельев

Мать ребёнка: Удачина Афимья Мартынова

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.07.1819 ст.

Дочь: (Удачина) Улита Савельева

Мать ребёнка: Удачина Афимья Мартынова

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1849
Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

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