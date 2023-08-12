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Удачина Афимья Мартынова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788 ст.

Отец: Мартын

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удачин Савелий Саввин

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Удачин Григорий Савельев

Отец ребёнка: Удачин Савелий Саввин

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: (Удачина) Марья Савельева

Отец ребёнка: Удачин Савелий Саввин

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Удачин Михаил Савельев

Отец ребёнка: Удачин Савелий Саввин

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.07.1819 ст.

Дочь: (Удачина) Улита Савельева

Отец ребёнка: Удачин Савелий Саввин

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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