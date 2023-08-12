Удачина Афимья Мартынова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1788 ст.
Отец: Мартын
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Удачин Савелий Саввин
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: (Удачина) Марья Савельева
Отец ребёнка: Удачин Савелий Саввин
Рождение ребёнка
Около 1816
Отец ребёнка: Удачин Савелий Саввин
Рождение ребёнка
15.07.1819 ст.
Дочь: (Удачина) Улита Савельева
Отец ребёнка: Удачин Савелий Саввин
Смерть
Неизвестно