село Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Костемерево

Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Скопинский уезд
3085Костимерово, с. вл. и каз.при рч. Верде.161677321310Церковь православная 1. Завод 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Скопинский уезд
С. Костемерово32Пав. Мих. Лихарев42411

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Боровская волость
1155. Костемерево, село бывшее владельческое и государственное, при речке Верде, дворов 78, жителей 484, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Боровская волость
Костемерово село8178при реке Верде112392329721109238БоровоеЦер. дер., цер.-пр. шк. смеш., каз. вин. лав., кирпич завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Скопинский район
329943Костемеревосело53°43'с.ш.39°44'в.д.N-37-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Скопинский муниципальный район, Шелемишевское сельское поселение
61644496126с Костемеревосело

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