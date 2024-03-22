Удачин Михаил Савельев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Удачина Афимья Мартынова
Рождение ребёнка
Около 1845
Мать ребёнка: Удачина Параскева Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Настасья Михайлова
Мать ребёнка: Удачина Параскева Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно