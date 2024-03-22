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Удачин Михаил Савельев

Место рождения

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Около 1788 г.р.

Жена

Около 1821 г.р.

Дети

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Удачина Афимья Мартынова

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Удачин Семен Михайлов

Мать ребёнка: Удачина Параскева Тимофеева

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Настасья Михайлова

Мать ребёнка: Удачина Параскева Тимофеева

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удачина Параскева Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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