Удачина Дарья Степанова
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Удачин Савва Игнатов
Рождение ребёнка
Около 1774
Отец ребёнка: Удачин Савва Игнатов
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.
Сын: Удачин Филипп Саввин
Отец ребёнка: Удачин Савва Игнатов
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.
Дочь: (Удачина) Авдотья Саввина
Отец ребёнка: Удачин Савва Игнатов
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.
Дочь: (Удачина) Елена Саввина
Отец ребёнка: Удачин Савва Игнатов
Смерть
Неизвестно