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Удачина Дарья Степанова

Место рождения

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1753 г.р.

Дети

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Степан

Мать: не указана

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удачин Савва Игнатов

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Удачин Савелий Саввин

Отец ребёнка: Удачин Савва Игнатов

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.

Сын: Удачин Филипп Саввин

Отец ребёнка: Удачин Савва Игнатов

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.

Дочь: (Удачина) Авдотья Саввина

Отец ребёнка: Удачин Савва Игнатов

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.

Дочь: (Удачина) Елена Саввина

Отец ребёнка: Удачин Савва Игнатов

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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